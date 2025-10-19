الأحد 19 أكتوبر 2025
محافظات

صحة الشرقية تناقش سلبيات تم رصدها بعد المرور على المنشآت الصحية

عقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مديرة إدارة الرعاية الأساسية.

صحة الشرقية: نفذنا 1945 زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة

تقارير المرور الإشرافية الصادرة من الطب الوقائى 

تناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور الإشرافية الصادرة من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، خلال زيارة نائب وزير الصحة، والتي تضمنت بعض السلبيات والتحديات التي تم رصدها بعد المرور على المنشآت الصحية، إلى جانب استعراض الإيجابيات والنقاط المتميزة في الأداء،

جانب من الاجتماع - فيتو
جانب من الاجتماع - فيتو

معالجة السلبيات وتلافى الملاحظات 

 كما ناقش البيلى  خلال الاجتماع الخطة التصحيحية الموضوعة لمعالجة السلبيات وتلافي الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا، مع تحديد الأولويات والإجراءات المتخذة لتحسين مستوى العمل الوقائي وتعزيز كفاءة أداء الفرق الصحية في مختلف الإدارات الفنية والصحية.

 

خطة العمل بكل إدارة فنية بالفترة الماضية  

كما ناقش الدكتور أحمد البيلي خطة العمل بكل إدارة فنية خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية خلال الفترة القادمة، واحتياجات كل إدارة، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق أفضل خدمة وقائية على مستوى المحافظة، 

المتابعة الميدانية لأعمال الطب الوقائى 

وأكد  أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة أعمال الطب الوقائي، والتقييم الدوري للأداء، والعمل على معالجة أي سلبيات في حينها، ومشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وتعزيز الانضباط داخل منافذ تقديم الخدمة، ورفع مستوى التدريب والتعليم الطبي المستمر للفرق الوقائية والإشرافية بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

صحة الشرقية: بدء التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ بـ17 مركزا

وحدات الرعاية الأولية بإدارات شمال الشرقية 

كما ناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع، احتياجات الوحدات الجاري اعتمادها ضمن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خاصة وحدات الرعاية الأولية بإدارات شمال الشرقية الصحية مثل الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر، مكلفًا وكيل المديرية بالتنسيق مع مديري الإدارات الفنية لدعم هذه الوحدات بالقوى البشرية اللازمة، مع استمرار التدريب والتأهيل الجيد لهم لضمان استيفاء كافة متطلبات الاعتماد وتحسين جودة الخدمات المقدمة بها.   

 

الجريدة الرسمية