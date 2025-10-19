بالأسماء، الأوقاف تصدر قرارات جديدة بشأن الإيفاد وتجديد التكليفات القيادية

أصدرت وزارة الأوقاف عددًا من القرارات الجديدة الخاصة بإيفاد بعض الأئمة للعمل بالخارج، وتجديد تكليف عدد من القيادات الدعوية بعدد من المديريات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز رسالتها الدعوية عالميًّا، ودعم كفاءاتها المتميزة في مواقعها القيادية داخل الجمهورية.

وزارة الأوقاف تصدر قرارات جديدة بشأن الإيفاد وتجديد التكليفات القيادية

إذ قررت الوزارة إيفاد الشيخ محمود إبراهيم علي حسين - إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القاهرة؛ للعمل لدى الجمعية الإسلامية بمدينة برانكيا بجمهورية كولومبيا، لمدة عام.

كما قررت إيفاد الشيخ محمود جودة سالم زكي - إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية؛ للعمل بمسجد جوندائي بمدينة ساو باولو بجمهورية البرازيل.

تفاصيل حركة التغيرات الجديدة في قيادات وزارة الأوقاف

كما شملت القرارات تجديد التكليفات القيادية التالية لمدة عام:

1. الشيخ محمد رجب عبده خليفة - مدير إدارة أوقاف المحمودية بمديرية أوقاف البحيرة، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف المنوفية.

2. الشيخ محمود أحمد مرزوق إبراهيم - إمام وخطيب ومدرس بديوان عام وزارة الأوقاف، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

3. الشيخ عبد الخالق محمد علي عطيفي - كبير مفتشين بمديرية أوقاف الجيزة، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

4. استمرار تولي الشيخ علي صديق أمير عمر - مفتش دعوة أول، بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الأقصر لمدة سنة.

5. الشيخ محمد زكي يونس علي - كبير بمديرية أوقاف الأقصر، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف قنا.

6. الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي - مفتش دعوة أول بديوان عام وزارة الأوقاف، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القليوبية.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار خطتها المستمرة لدعم الكفاءات الدعوية والإدارية المتميزة، وتمكين القيادات الوسطى من أداء دورها في الارتقاء بالعمل الدعوي والإداري، مع استمرارها في إرسال بعثاتها الدعوية إلى الخارج لنشر الفكر الرشيد، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.

والوزارة ترجو لجميع الأئمة والقيادات المكلفين دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم الدعوية والإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.