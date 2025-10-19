سعد شلبي يستعرض الترتيبات الخاصة بانتخابات الأهلي

عقد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عدة اجتماعات مع مديري الأفرع والإدارات التنفيذية، في إطار متابعة الاستعدادت النهائية لانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة.

خلال الاجتماعات، استعرض المدير التنفيذي كافة التفاصيل التنظيمية واللوجستية الخاصة بالانتخابات، وتجهيز مقرات التسجيل والتصويت داخل مقر الجزيرة، وتوزيع اللجان الانتخابية، وأيضًا التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لتسهيل عملية التصويت والتحقق من العضويات إلكترونيًا، بما يضمن الدقةً في إجراءات التصويت.

ووجه المدير التنفيذي بضرورة تكامل العمل بين الإدارات المختلفة، والتنسيق بين المسئولين عن التنظيم، والأمن، والخدمات الطبية، والإعلام، إلى جانب وضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية داخل مقر النادي لتسهيل حركة الأعضاء أثناء عملية التصويت وبعدها.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، فجر اليوم الأحد، عقب الفوز على فريق أمام إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إيجل نوار بهدف دون رد، في أول ظهور رسمي للجهاز الفني الجديد بقيادة الدنماركي ييس توروب، ليضع الفريق قدما نحو التأهل إلى دور المجموعات قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

