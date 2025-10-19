الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

استشارى تغذية يحذر من حفظ الطعام فى الفرن

حفظ الطعام في الفرن
حفظ الطعام في الفرن

حفظ الطعام فى الفرن من العادات التى كبرنا عليها واعتادت عليها ربات البيوت لحين تقديم الطعام بعد طهيه، وذلك لحمايته من الحشرات.

وحفظ الطعام بالفرن، هى حيلة ربات البيوت للحفاظ على الطعام دافئا لحين تقديمه، حيث أن معظمهن ينجزوا طهى الطعام سريعا فى الصباح لسهولة تقديمه عند عودة الأبناء من النظرية أو عودة التي من العمل، دون الوعى. بمدى صحة أو ضرر ذلك.

مخاطر حفظ الطعام بالفرن 

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن حفظ الطعام فى الفرن من العادات الخاطئة التى تفسد الطعام سريعا وتجعله بلا فائدة، وبالفعل الفن يحفظ الطعام من الحشرات ولكن لا يحفظه من الميكروبات والجراثيم الموجودة بالفرن والجو بشكل عام، فبمجرد فتح حلة الطعام يدخل ملايين الميكروبات والبكتيريا وبالتالى حفظه بالفرن يزيد هذه البكتيريا والميكروبات بالطعام.

حفظ الطعام فى الفرن 
حفظ الطعام فى الفرن 

أفضل طريقة لحفظ الطعام 

وأضاف نزيه، أنه يفضل عقب انتهاء طهى الطعام تبريده سريعا وتفريغه فى علب محكمة الغلق وحفظه بالثلاجة وعند تقديم الطعام نأخذ منه بكميات على حسب عدد أفراد الأسرة ويتم تسخين هذه الكمية فقط وتقديمها، بينما تسخين الطعام كامل أكثر من مرة خارج الثلاجة يفقده قيمته الغذائية ويفسده ويزيد الميكروبات والجراثيم به، ما يؤثر على صحة ومتابعة الكبار والصغار.

وتابع، وذلك لا ينطبق على طعام الغداء فقط بل اى نوع طعام حتى الحلوى والكيك بعد الانتهاء من تناوله يوضع فى علبة ويحفظ بالثلاجة فهى أأمن مكان لحفظ الطعام بعيدا عن البكتيريا والجراثيم.

txt

اعرفي أفضل الأواني الصحية المناسبة للطهي بدون أي أضرار

txt

أفضل طريقة لقلي الطعام بدون أضرار على الصحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفظ الطعام حفظ الطعام فى الفرن مخاطر حفظ الطعام فى الفرن صحة الصحة الدكتور مجدي نزيه

مواد متعلقة

أضرار بذور الشيا على الجهاز الهضمي والمريء

7 أضرار لتقديم الحلوى للصغار، أبرزها السمنة وضعف المناعة

أضرار المشروبات الغازية، وهل تعد سببا رئيسيا لزيادة الوزن؟

أضرار نزول ابنك إلى المدرسة بدون إفطار

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية