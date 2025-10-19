استشارى تغذية يحذر من حفظ الطعام فى الفرن

حفظ الطعام فى الفرن من العادات التى كبرنا عليها واعتادت عليها ربات البيوت لحين تقديم الطعام بعد طهيه، وذلك لحمايته من الحشرات.

وحفظ الطعام بالفرن، هى حيلة ربات البيوت للحفاظ على الطعام دافئا لحين تقديمه، حيث أن معظمهن ينجزوا طهى الطعام سريعا فى الصباح لسهولة تقديمه عند عودة الأبناء من النظرية أو عودة التي من العمل، دون الوعى. بمدى صحة أو ضرر ذلك.

مخاطر حفظ الطعام بالفرن

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن حفظ الطعام فى الفرن من العادات الخاطئة التى تفسد الطعام سريعا وتجعله بلا فائدة، وبالفعل الفن يحفظ الطعام من الحشرات ولكن لا يحفظه من الميكروبات والجراثيم الموجودة بالفرن والجو بشكل عام، فبمجرد فتح حلة الطعام يدخل ملايين الميكروبات والبكتيريا وبالتالى حفظه بالفرن يزيد هذه البكتيريا والميكروبات بالطعام.

حفظ الطعام فى الفرن

أفضل طريقة لحفظ الطعام

وأضاف نزيه، أنه يفضل عقب انتهاء طهى الطعام تبريده سريعا وتفريغه فى علب محكمة الغلق وحفظه بالثلاجة وعند تقديم الطعام نأخذ منه بكميات على حسب عدد أفراد الأسرة ويتم تسخين هذه الكمية فقط وتقديمها، بينما تسخين الطعام كامل أكثر من مرة خارج الثلاجة يفقده قيمته الغذائية ويفسده ويزيد الميكروبات والجراثيم به، ما يؤثر على صحة ومتابعة الكبار والصغار.

وتابع، وذلك لا ينطبق على طعام الغداء فقط بل اى نوع طعام حتى الحلوى والكيك بعد الانتهاء من تناوله يوضع فى علبة ويحفظ بالثلاجة فهى أأمن مكان لحفظ الطعام بعيدا عن البكتيريا والجراثيم.

