150 مليون جنيه، ضربة أمنية لعصابة غسيل أموال بالغربية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من القبض على 5 عناصر جنائية يقيمون بمحافظة الغربية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، بإظهارها كعوائد لأنشطة مشروعة من خلال الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات.

وبلغت القيمة المالية لأموال الغسل نحو 150 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

