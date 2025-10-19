السرنجاوي: عمومية نادي الزهور أمام مفترق طرق وأثق في قدرتها على التغيير

أكد المهندس وائل السرنجاوي المرشح على رئاسة مجلس إدارة نادي الزهور، أن الجمعية العمومية للنادي تقف أمام مفترق طرق ما بين الماضي والمستقبل، وأنه يثق في وعي الأعضاء وقدرتهم على مراقبة أوضاع النادي والعملية الانتخابية بشكل دقيق واختيار الأصلح.

وقال "السرنجاوي"، إن هناك حجم إنفاق غير طبيعي على الدعاية من جانب المنافسين، وأن قائمته تعتمد بشكل أساسي على مخاطبة عقول ووعي أعضاء الجمعية العمومية من خلال الدعاية الذكية التي تهدف إلى توفير النفقات، وهذا يظهر بشكل واضح في شعار القائمة وهو "التفكير.. بداية التغيير".

وأوضح "السرنجاوي"، أن الفترات الماضية شهدت بعض الأزمات المالية بسبب غياب مبدأ الإنفاق الرشيد والتدقيق والمراجعة، بالإضافة لسحب أرض النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة نتيجة غياب الطرح الواقعى لأعضاء الجمعية العمومية، فضلا عن تراجع الخدمات في فرع التجمع الخامس، والعديد من الأزمات الرياضية داخل النادي.

وقال "السرنجاوي"، أن الجميعة العمومية للنادي عليها اختيار طريق الإصلاح، والحفاظ على مقدرات النادي ومكتسبات الأعضاء، وذلك من خلال المشاركة في العملية الانتخابية وإحداث التغيير من أجل مستقبل أفضل يستحقه النادي.

موعد انتخابات نادي الزهور

وتقام انتخابات نادي الزهور يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر، ومن المتوقع أن تشهد نسبة حضور مرتفعة من جانب أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

