تحالف إماراتي مع بيكهام يخطط للاستحواذ على مانشستر يونايتد الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، تلقى عرضا من مجموعة مليارديرات إماراتيين، للانضمام إلى تحالف يسعى لتقديم عرض ضخم للاستحواذ على مانشستر يونايتد، بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.

تحالف إماراتي يريد ضم بيكهام لشراء مانشستر يونايتد

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ مجموعة غير معروفة من المستثمرين الإماراتيين تجهز عرضا لشراء الحصة، التي يسيطر عليها الملاك الحاليون للنادي، عائلة جليزر، وقد طلبت دعم أسطورة الفريق ديفيد بيكهام ليكون وجهًا لهذه الصفقة المحتملة.

وذكرت صحيفتا "ستار" و"ميرور" أنّ التحالف الإماراتي تواصل مع بيكهام، المتوَّج بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي والفائز بالثلاثية التاريخية عام 1999، لمعرفة مدى استعداده لتولّي دور السفير الرسمي للعرض.

ثروة بيكهام واستثماره في كرة القدم

ويمتلك بيكهام، البالغ من العمر 50 عاما، ثروة تُقدَّر بنحو 300 مليون جنيه إسترليني، ويدير حاليا ناديي إنتر ميامي الأمريكي وسالفورد سيتي الإنجليزي.

وتُعد شهرته العالمية سببا رئيسيا في اختياره لهذا الدور، متقدّمًا على رموز أخرى في تاريخ مانشستر يونايتد مثل إريك كانتونا وواين روني.

وبيكهام من المنتقدين البارزين لملكية عائلة جليزر التي استمرت نحو 20 عاما، إذ حمّلها مسؤولية الديون الكبيرة التي تراكمت على النادي، والتي بلغت فوائدها ومدفوعاتها ورسومها نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني.

عائلة جليزر تريد 5 مليارات إسترليني لبيع حصتها في مانشستر يونايتد

وتُقدر قيمة مانشستر يونايتد حاليا بنحو ملياري جنيه إسترليني، إلا أن عائلة جليزر تضع سعرًا يقارب 5 مليارات مقابل التخلي عن حصتها.

وتبقى العائلة الأمريكية المساهم الأكبر في النادي، رغم بيعها ما يقارب 30% من الأسهم إلى الملياردير البريطاني جيم راتكليف وشركته "إينيوس"، مقابل 1.2 مليار جنيه العام الماضي.

