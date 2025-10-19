التصديري للصناعات الغذائية: تعزيز سلامة الغذاء يرفع تنافسية المنتجات المصرية

شاركت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، في جلسة حوارية بعنوان «متطلبات سلامة الغذاء في النباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها وفق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف.

وأدار الجلسة الدكتور خالد شديد، خبير البنية التحتية للجودة بمشروع "تجارة" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور شريف محمد طه المشرف على فرع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بالإسماعيلية، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس الشحات سليم استشاري غرفة الصناعات الغذائية للتشريعات، والدكتور مصطفى المصري نائب مدير مكتب العلاقات العلمية والدولية بالمعهد القومي للمعايرة ومنسق المعمل القومي لاختبارات الكفاءة الفنية بمشروع التعاون الألماني.

وأكدت مي خيري أن تعزيز ثقافة سلامة الغذاء وتطبيق المعايير الدولية في القطاعات الزراعية والغذائية يمثلان ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين سلاسل القيمة الزراعية والصناعية لضمان جودة المنتج من المزرعة إلى التصدير.

وأعربت خيري عن تقديرها للقرار الصادر مؤخرًا بإلزام الشركات المصدرة بالتسجيل في هيئة سلامة الغذاء، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من مكانة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وتمنح الثقة في وجود جهة رقابية مصرية معترف بها دوليًا.

وأضافت أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في تعريف العالم بقدرة مصر على ضبط جودة منتجاتها وفق معايير رقابية متكاملة، مشددة على أهمية تعريف المجتمع الدولي بوجود هيئات مصرية قوية وشركات ملتزمة بمعايير السلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.