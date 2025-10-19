المحامين: تحويل المصابين بأمراض في "مبادرة الكشف المبكر" إلى المستشفيات للعلاج مجانا

قالت نقابة المحامين، إنه تم توقيع الكشف الطبي الشامل على أكثر من 1000 محامٍ ومحامية، وشملت الفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكر، والاعتلال الكلوي، فضلًا عن الكشف عن الأورام المختلفة، ومنها أورام الثدي وصحة المرأة، إضافة إلى أورام المثانة والقولون والرئة وعنق الرحم للسيدات.

علاج مجاني للمحامين

وأشارت إلى أنه في الحالات التي أظهرت نتائج الفحوصات مؤشرات لوجود مشكلات صحية، جرى تحويل أصحابها فورًا إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لتلقي العلاج المجاني، وذلك في إطار بروتوكول التعاون القائم بين النقابة والوزارة لضمان تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمحامين.

الكشف الطبي المبكر للمحامين

وأكدت النقابة أن الإقبال اللافت من أعضاء الجمعية العمومية يعكس وعي المحامين بأهمية الفحص المبكر وحرصهم على صحتهم، مشددة على استمرارها في تقديم هذه الخدمات الطبية المجانية وتوسيع نطاقها لتشمل النقابات الفرعية بالمحافظات، دعمًا لمبادرات الدولة في مجال الكشف المبكر عن الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين.

