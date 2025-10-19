40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي

تلقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تقريرا عن أنشطة مديرية الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة.

ندوات الحملات الطبية

وقالت وكيل وزارة الصحة: إن التقرير شمل تنفيذ 40 ندوة توعوية خلال القوافل العلاجية لمديرية الصحة، حضرها 978 مواطن، وتنظيم 750 ندوة توعوية على مستوى الإدارات الصحية حضرها 13600 مواطن، وفي مبادرة 100 يوم صحة، تم تنفيذ 709 ندوة حول رعاية الأم والجنين، والاعتلال الكلوي، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وأهمية الكشف المبكر عن السكر، والأمراض المزمنة، والأمراض الوراثية، والأورام السرطانية، والرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، بالإضافة إلى 40 ندوة بالمستشفيات العامة، والتأمين الصحي، استفاد منها 800 مواطن بالمنشآت الصحية.

إدارة العلاج الحر

وأضافت أن إدارة العلاج الحر تابعت 277 منشأة طبية، ونفذت 25 قرار غلق إداري، وحررت 4 محاضر لمنشآت مخالفة، كما أن إدارة مراقبة الأغذية تابعت 325 منشأة غذائية، وحررت 264 مخالفة، وأعدمت 250 كيلو خضراوات وفاكهة، و105 لتر مشروبات وعصائر منتهية الصلاحية، وأوصت بغلق 4 منشآت لعدم وجود تراخيص أو عدم توفر الاشتراطات الصحية بها.

إدارة الخدمة الاجتماعية

وتابعت أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية قدمت المساعدات المالية والعينية الي 811 مريض غسيل كلوى، وعدد 233 مريض من مرضى الجزام، و 171 مريض درن رئوي، و1036 مريض من المترددين على المستشفيات، كما نظمت الإدارة 579 ندوة توعوية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية حضرها 43264 مواطن، كما تم تدريب 50 أخصائي اجتماعي على التوعية حول موضوعات، التبرع بالدم والجديري المائي، والسعار، والتطعيمات، والأنيميا.

إدارة الأمومة والطفولة

وفحصت إدارة الأمومة والطفولة 7653 طفل بمبادرة السمعيات، و4941 سيدة حامل ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، تم تحويل 14 حالة منهم للعلاج بالمستشفيات، كما تم فحص 4426 حالة من المقبلين على الزواج، وسحب 7471 عينة غدة من حديثي الولادة، وأجرت إدارة المعامل 18 تحليل مخدرات بالمعمل المشترك، وحلل المعمل المشترك 1066 عينة مياه مرشحة، و39 عينة مياه غسيل كلى، و39 عينة من حمامات السباحة، و467 عينة أغذية، و68 عينة معادن ثقيلة، و29 عينة صرف.

أنشطة المجلس الطبي العام

وأشارت وكيل وزارة الصحة، أن المجلس الطبي العام "القومسيون الطبي" قد وقع الكشف الطبي على 2175 سائق، و55 حالة من المتقدمين للحصول على كارت الإعاقة، و20190 حالة من المتقدمين لمعاش كرامة، وعدد 90 حالة للعلاج على نفقة الدولة، وقام البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بتنظيم 33 ندوة بمركز الفحص والمشورة، حول طرق العدوى وكيفية الوقاية من الإيدز، واجري تقصي علي 23 حالة مشتبه في إصابتهم.

كما تتبعت إدارة الأمراض المتوطنة "إدارة الملاريا" بمتابعة الوافدين من الدول الموبوءة، وعلاج 4 حالات، وتوفير جميع الأدوية الخاصة بعلاج الملاريا في مستشفى الحميات، وتم أخذ 600 عينة يقظة وبائية، كذلك قامت إدارة البلهارسيا ببدء فحص تلاميذ المدارس، والإشراف عليه من فريق المتوطنة

