وكيل التعليم بأسيوط يحيل مسئولي مدرسة الطليعة للتحقيق لتقصيرهم في العمل

أحال محمد ابراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط؛ اليوم الأحد مدير مدرسة الطليعة للتعليم الأساسي بالعتامنه بمنفلوط والقيادة الثانية بالمدرسة وبعض الموجهين والمتابعين بالإدارة إلى الشؤون القانونية، لتقصيرها فى أداء عملهم وقصور المتابعة الفنية الموجهين والمتابعين بالإدارة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة اليوم لتفقد بعض المدارس بقريتى العتامنة وعرب العمايم بمنفلوط..بحضور قدرى حسين مدير إدارة منفلوط التعليمية.

حيث زار صباح اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط مدرسة الطليعة للتعليم الأساسى بقرية العتامنة بمركز منفلوط والبالغ عدد فصولها 26 فصل دراسى وتابع سير العمل بها، متفقدا بعض الفصول الدراسية وبعض حجرات المدرسة والمعامل وتابع بعض الحصص الدراسية وسجلات التقييمات والحضور اليومى، ولاحظ تدنى مستوى النظافة بالمدرسة وسوء حالة الفصول وبمتابعة سجلات الأمن والزائرين والمتابعين بالمدرسة تم رصد قصور فى زيارات المتابعين وموجهى المواد الأساسية للمدرسة وكثرة السلبيات التى تم رصدها.

إحالة المقصرين في العمل للشئون القانونية 

وقرر وكيل التعليم بأسيوط احالة مدير المدرسة والقيادة الثانية وبعض المتابعين بالإدارة وموجهى الرياضيات والعلوم إلى الشؤون القانونية لتقصيرها فى أداء عملهم وقصور متابعتهم الميدانية والفنية للمدرسة.

تعليم أسيوط تعلن تطوير قسم سبك المعادن بالمدرسة الثانوية الميكانيكية

تعليم أسيوط يحيل 3 مسئولين بالبرنامج العلاجي للطلاب الضعاف للتحقيق

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالحضور اليومى وسجلات التقييمات والاداءات وسجلات الدرجات مع المدرسين، لافتا إلى المتابعة اليومية والميدانية للمدارس للوقوف على معدلات الانضباط وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى بناء على توجيهات وزير التعليم ومحافظ أسيوط.

