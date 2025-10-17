الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يحذر من استغلال المواطنين ويطالب بالإبلاغ الفوري عن مخالفات تعريفة المواصلات|فيديو

جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط بالمواقف،فيتو

أجرى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم، جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عددًا من مواقف السرفيس ومحطات الوقود بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام حركة النقل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أُقرها عقب تعديل أسعار المواد البترولية، إلى جانب الاطمئنان على توافر المنتجات البترولية والتزام المحطات بالأسعار الرسمية الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي.

 

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد محمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، والعميد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور بأسيوط، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

 

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مجمع مواقف الأزهر لسيارات الأجرة، حيث التقى عددًا من السائقين والمواطنين، مؤكدًا أن التعريفة الجديدة راعت تحقيق العدالة بما يتناسب مع الزيادات المقررة في أسعار الوقود، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم تجاوزها ودعا المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ إضافية عن الأجرة المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز عبر الخط الساخن 114 التابع لغرفة عمليات المحافظة.

 

كما أشار محافظ أسيوط إلى نشر البنرات والملصقات واللوحات الإرشادية التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، لافتًا إلى أن هناك لجان ميدانية مفاجئة ستتابع على مدار اليوم التزام السائقين وعدم استغلال الركاب أو مخالفة خطوط السير.

محافظ أسيوط يتفقد انتظام العمل وتوافر أرصدة الوقود

 

وشملت جولة محافظ أسيوط أيضًا المرور على محطة وقود شارع نزلة عبداللاه بحي شرق، حيث تفقد انتظام العمل وتوافر أرصدة الوقود، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات الوقود بنطاق المحافظة، مع اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لمنع أي تلاعب أو تجاوز في الأسعار، والالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.

 

وأصدر اللواء هشام أبوالنصر توجيهاته لمسؤولي المرور بضرورة تكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة داخل المواقف وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، وإقامة نقاط تفتيشية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة سواء في سيارات السرفيس أو التاكسي، مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات في الأجرة

 

كما ناشد المحافظ المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات في الأجرة أو استغلال من قبل السائقين من خلال الأرقام التالية (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والبلاغات عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

التاكسي بـ 17.5 جنيه، أسيوط تعلن تعريفة المواصلات الجديدة (صور)

تعريفة النقل العام والجماعي بعد زيادتها (إنفوجراف)

 

وأكد محافظ أسيوط في ختام جولته أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على ضبط منظومة النقل الداخلي وضمان وصول الخدمة للمواطنين بالسعر العادل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في متابعة تطبيق قرارات التسعير الجديدة بكل حزم ودقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار المواد البتروليه اسيوط اليوم أسيوط الالتزام بالتعريفة التعريفة الجديدة الخط الساخن اللواء هشام أبوالنصر المنتجات البترولية غرب مدينة اسيوط محافظ أسيوط محافظة اسيوط محطات الوقود منظومة الشكاوي منتجات البترولية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

التاكسي بـ 17.5 جنيه، أسيوط تعلن تعريفة المواصلات الجديدة (صور)

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا مع مسئولي المرافق لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

تعليم أسيوط تعلن تطوير قسم سبك المعادن بالمدرسة الثانوية الميكانيكية

روايات مأساوية من ضحايا «سد الدمار» في أسيوط.. المياه تغمر 9 جزر.. تتلف الزراعات والمنازل.. ارتفاع منسوب النيل 18 سم.. ومخاوف من غرق مناطق سكنية أخرى

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إجراء أول جراحة باستخدام مضخة "الباكلوفين"

تحرير 316 محضرًا للمخابز والأسواق في حملة تموينية بأسيوط

وكيل التعليم بأسيوط لمديري الإدارات: انزلوا المدارس وتابعوا الانضباط بنفسكم

إزالة 38 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

الأكثر قراءة

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

مودرن سبورت يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة بالدوري الممتاز

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الطرق الصوفية: السيد البدوي من أولياء الله.. والطقوس المنحرفة لا تمت للتصوف بصلة

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية