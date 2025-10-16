تعليم أسيوط تعلن تطوير قسم سبك المعادن بالمدرسة الثانوية الميكانيكية

أعلن محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بدء أعمال تطوير قسم سبك المعادن بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية العسكرية بحى غرب مدينة أسيوط وذلك تنفيذا لمبادرة لواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بربط التعليم الفنى بسوق العمل وتفعيل الوحدة المنتجة بالمدارس من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة فى إطار دعم وتوجيه السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.



جاء ذلك خلال تفقده بعض أقسام مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية العسكرية بحى غرب بحضور أحمد حمودة مدير المدرسة.

تعليم أسيوط يتفقد قسم النجارة والاخشاب وقسم السيارات والكهرباء



حيث بدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط زيارته للمدرسة اليوم بتفقد سير العمل ببعض أقسام وورش المدرسة ومنها " قسم النجارة والأخشاب وقسم السيارات والكهرباء وقسم شبكات المياه والأعمال الصحية وقسم سباكة المعادن "، وتابع خلالها التدريب العملي للطلاب بورش النجارة وتشغيل الماكينات وكيفية تصنيعهم للمنتجات من خلال تدوير الرواكد (المقاعد وغرف النوم والباب والشباك والسلالم والترابيزات والمقاعد ) موجها بسرعة تصنيع المنتجات من الرواكد المتوفرة بالمدرسة.



كما زار وكيل التعليم بأسيوط قسم سباكة المعادن وتفقد إمكانات القسم والورش التابعة له من صهر معادن وتشكيل معادن وتعظيم الاستفادة من المخلفات الحديدية وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اكسابهم الخبرات العملية والمهارات اللازمة واتاحة الفرصة أمامهم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل جديدة لهم.



وأعلن دسوقى عن اهتمام الوزير لواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتطوير أقسام المدرسة الثانوية العسكرية وتدريب وتأهيل الطلاب على مختلف الحرف والمهن المختلفة، وخاصة فى مجال سبك المعادن والصناعات الحديدية مما يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.