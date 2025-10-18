لمواجهة ارتفاع الأسعار، منافذ بيع مباشرة بتخفيضات كبيرة للمواطنين في الوادي الجديد

أعلن المحاسب عبدالناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن نجاح جهود إدارة المركز في توفير منافذ بيع مباشرة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار خطة شاملة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة.



وتفقد صالح، سوق "اليوم الواحد" الذي شهد إقبالًا ملحوظًا، مؤكدًا أن الأسعار المعروضة به تقل بشكل واضح عن نظيرتها في الأسواق الخارجية، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر وتأمين احتياجاتها بأسعار عادلة، وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لسياسة الدولة الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير احتياجاتهم الضرورية بأسعار تنافسية.

أكد رئيس مركز باريس، خلال جولته أن سوق اليوم الواحد يقدم تشكيلة واسعة من الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة، بأسعار جرى تحديدها بعناية فائقة لضمان أن تكون في متناول الجميع، وشملت قائمة الأسعار المعلنة سلعًا حيوية، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 20 جنيهًا، وكيلو البطاطس 10 جنيهات، بينما بلغ سعر الخيار 15 جنيهًا، والفلفل 17.5 جنيهًا، والباذنجان 10 جنيهات.



وفي قطاع الفاكهة، جرى بيع العنب بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والمانجو بـ 50 جنيهًا، والرمان الممتاز بـ 30 جنيهًا، وتبرز اللحوم الطازجة كأبرز السلع المدعومة، حيث جرى عرض الكيلو بسعر 300 جنيه، وهو سعر يمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بأسواق الجملة والتجزئة المعتادة.



وشهد السوق المخصص للسلع المخفضة أيضًا، إقبالًا كبيرًا على عرض "شنطة السلع التموينية"، وهي مبادرة لمركز ومدينة باريس تهدف إلى توفير سلة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية بسعر موحد ومخفض.

وصرح رئيس مركز باريس، أن سعر الشنطة جرى تحديده بمبلغ 200 جنيه للشنطة الواحدة، وتضم مجموعة من السلع التي تكفي احتياجات أسرة متوسطة لمدة معينة. وفي إطار توسيع نطاق الاستفادة من هذه المبادرة.



أشار المحاسب عبدالناصر صالح إلى أن العمل جرى على قدم وساق لتوزيع حصص من الخضروات والفاكهة على بعض القرى التابعة للمركز، لضمان وصول التخفيضات إلى أهالي المناطق النائية، كما جرى تخصيص حصة مماثلة من الخضار للجمعية الفئوية بباريس، والتي بدورها ستعمل على بيعها بأسعار مخفضة جدًا، لتقديم خدمة مباشرة وملموسة للمواطنين المستحقين، كما أن هذه الإجراءات الممنهجة تؤكد التزام المركز بالمسؤولية الاجتماعية تجاه السكان وتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

