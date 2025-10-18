منظمة الفاو تطلق مشروع "دعم القرى الآمنة غذائيا بواحة الفرافرة" بالوادي الجديد

نظمت محافظة الوادي الجديد، التدريب الأول حول ريادة الأعمال الزراعية، وذلك في إطار مشروع "دعم القرى الآمنة غذائيًا بواحة الفرافرة" والذي تنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، والذي يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك في افتتاح التدريب الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور أحمد دياب - أخصائي البرامج بمنظمة الفاو ومدير المشروع، والدكتورة وفاء عبد الرشيد أخصائي ريادة الأعمال الزراعية بمنظمة الفاو.

وشدد الدكتور مجد المرسي على أهمية الدورة وانها فرصة لاهالي الفرافرة والذي يمتلك فكرة مشروع زراعي، يمكنة الآن الاستفادة وتطوير الفكرة وتحويلها إلى واقع.

ثم تحدث دكتور أحمد دياب منوها أن التدريب يهدف الي عدة محاور منها توعية المزارعين بالتغذية الصحية وسلامة الأغذية والحد من الفاقد من الأغذية، ودعم الشباب والنساء وأسرهم لإنشاء أنشطة زراعية مدرة للدخل من خلال برامج لبناء القدرات للشباب والنساء في مجال المشروعات الزراعية متناهية الصغر المدرة للدخل.

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن التدريب تناول مفاهيم ريادة الأعمال والتفكير التصميمي وبناء خطة عمل للمشروعات الزراعية، حيث تنج عن التدريب 6 أفكار لمشروعات زراعية مدرة للدخل تنافس فيها عدد 30 متدربًا، وقد فاز أحد الفرق المشاركة والذي تكون من 6 شباب من بينهم 4 فتيات بالمركز الأول عن فكرة لإنتاج بيض المائدة، كما يجدر الإشارة أن الفاو سوف تدعم تنفيذ المشروع من خلال تقديم الأدوات والمعدات اللازمة.

هذا وقد سبق وأن أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ برنامج تدريبي معتمد في إطار مشروع دعم القرى الآمنة غذائيًّا بواحة الفرافرة” والذي تنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وقال اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة أن البرنامج يهدف إلى توعية المزارعين بالتغذية الصحيحة، وسلامة الأغذية والحد من الفاقد من الغذاء، ودعم الشباب والنساء وأسرهم لإنشاء أنشطة زراعية مدرة للدخل في مجال المشروعات الزراعية متناهية الصغر مثل (تربية الدواجن البياضه / التصنيع الغذائي.. إلخ)

وأضاف كمال الدين أنه سيتم الإعداد لتلقى مقترحات أفكار مشروعات زراعية مدرة للدخل من المشروعات الصغيرة لاهالى مركز الفرافرة ممن يرغبون في تطوير الفكرة أو تحويلها الي واقع على أن يكون التقديم من خلال الرابط الموجود علي الاعلان على صفحة مركز الفرافرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس مركز الفرافرة أنه سيتم تنفيذ (3) برامج تدريبية يمكنك الاختيار من بينها لمدة (4) ايام من الساعه 9 صباحًا الي الساعة 4 عصرًا والحصول على شهادة معتمدة من الفاو حال حضور مدة التدريب كاملة بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة خلال الفترة من يوم 12 أكتوبر الي 23 أكتوبر 2025.

