مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بسيارة في الوادي الجديد

لقي شاب مصرعه، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بطريق سريع جنوب مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.



تبين مصرع محمود رأفت حسين،27 عامًا، إثر تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بطريق " الخارجة – باريس" في المنطقة الواقعة بين قريتي الكويت وصنعاء التابعتين لمركز الخارجة.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شقيقين في حادث مروري

وأمس الجمعة، لقي شقيقين مصرعهم في حادث مروري على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل الجثمانين الى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من إدارة النجدة يفيد مصرع شقيقين في حادث انقلاب موتوسيكل بمركز الداخلة بالطريق الرابط بين قرية الموشية وأحمد مختار، وهما حسام حسن عبد الصمد – 21 عامًا ومحمد حسين عبد الصمد – عام من قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثمانين الى مشرحة مستشفى الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.