الوادي الجديد السادس على الجمهورية في مبادرة «صيفك رقمي»

قدم اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التهنئة لقطاع التعليم بالمحافظة لاختياره ضمن المراكز الأولى والمتميزة على مستوى الجمهورية في مبادرة «صيفك رقمي» التي ينظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي شملت منح رخص دولية للطلاب المتميزين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وجاءت نتائج المسابقة التي أظهرت تميز المحافظات المختلفة، حيث جاءت محافظة سوهاج في المركز الأول على مستوى الجمهورية، تليها القاهرة في المركز الثاني، ثم دمياط في المركز الثالث، والمنيا في المركز الرابع، والإسكندرية في المركز الخامس، والوادي الجديد في المركز السادس، وكفر الشيخ في المركز السابع، مؤكدة أن هذا التنوع يعكس عدالة انتشار فرص التدريب في مختلف ربوع مصر.

يذكر أن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء نظم احتفالية كبرى تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتوزيع جوائز رخص سيسكو العالمية لأوائل الطلاب المشاركين في مبادرة «صيفك رقمي»، التي تهدف إلى بناء جيل رقمي قادر على المنافسة العالمية.

وشهد الحفل حضور كل من، د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، د. عمرو بصيلة، رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأحمد فاروق، المدير الإقليمي لأكاديمية «سيسكو» في مصر، إلى جانب عدد من قيادات التعليم والاتصالات وخبراء التكنولوجيا.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن ما تحقق اليوم هو ثمرة الدعم الكبير والتكامل الفعال بين مؤسسات الدولة المصرية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا ببناء الإنسان المصري وتأهيله لمتطلبات العصر الرقمي، باعتباره أساس التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت أن مصر حققت قفزة نوعية غير مسبوقة في التدريب التكنولوجي خلال عام واحد فقط، حيث كانت مصر في العام الماضي تحتل المركز الثاني عشر عالميًا في التدريب التكنولوجي، بينما أصبحت في الربع الحالي من عام 2025 تحتل المركز الثاني على مستوى العالم بعد الهند، والأولى على مستوى أفريقيا والعالم العربي، وذلك بفضل مبادرة صندوق تطوير التعليم، بالشراكة مع وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والاتصالات، و«سيسكو» العالمية.

وأوضحت «شرف» أن المبادرة نجحت في تدريب أكثر من 130 ألف متدرب خلال شهرين فقط، في تخصصات نوعية مطلوبة عالميًا، مشيرة إلى أنه تم اليوم تسليم 300 رخصة دولية لممارسة المهنة للطلاب المتفوقين، ممولة بالكامل من صندوق تطوير التعليم بالشراكة مع «سيسكو» العالمية.

وأشارت «شرف» إلى أن المبادرة شملت مشاركين من مختلف المراحل التعليمية، بدءًا من طلاب الإعدادي وحتى طلاب الثانوية العامة والتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تلقى الطلاب كورسين في الذكاء الاصطناعي، وكورسين في مهارات اللغة الإنجليزية لأغراض التكنولوجيا، إلى جانب مسارين فنيين متخصصين في الشبكات والأمن السيبراني، موضحة أن هؤلاء الطلاب سيصبحون مؤهلين بعد الحصول على الرخص الدولية للالتحاق بمنصات الاستشارات والعمل الحر وتقديم خدماتهم في أي مكان على مستوى العالم.

وأوضحت رشا شرف، أن مبادرة «صيفك رقمي» كشفت عن قصص نجاح ملهمة، حيث تفوق عدد من الطلاب من ذوي الهمم، ومن بينهم طلاب من المصابين باضطراب التوحد، وقد تمكنوا من تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مجالات التدريب التكنولوجي، مؤكدة أن هذا الإنجاز الإنساني يعكس إيمان الدولة المصرية العميق بقدرات أبنائها جميعًا دون استثناء، وأن الاستثمار في الإنسان أيًا كانت تحدياته يثبت يومًا بعد يوم أن الطاقة البشرية المصرية لا تعرف حدودًا متى توافرت الرؤية والدعم، ونجاح هؤلاء الطلاب يعبر عن جوهر مبادرات صندوق تطوير التعليم التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتفتح أمام الجميع فرصًا متكافئة للتميز والإبداع في عالم التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأعلنت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، خلال الحفل، عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي ستستمر حتى إجازة نصف العام الدراسي، متضمنة 600 منحة جديدة وجوائز إضافية للطلاب المتميزين، تأكيدًا على استمرار دعم الدولة للشباب المصري في بناء قدراته الرقمية والمهنية.

وفي ختام كلمتها، وجهت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لجهود الصندوق، وإلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما قدموه من دعم وتعاون مثمر لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الوطنية في بناء قدرات الشباب

واختتمت الاحتفالية بتسليم الجوائز وشهادات التقدير، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بما حققته مصر من تقدم نوعي في مجال التحول الرقمي وبناء الإنسان، تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية بأن «الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن».

