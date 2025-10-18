ضبط 7369 لتر سولار قبل تهريبها إلى السوق السوداء بالفيوم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على محطات الوقود ومخازن المحروقات بقري ومدن المحافظة، بهدف التصدي لجشع التجار وتخزين المحروقات وإعادة طرحها للبيع في السوق السوداء، وشارك في الحملة كل من مديريتي جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على محطات الوقود ومخازن المحروقات

وقال جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة تمكنت من ضبط 7369 لتر سولار معدة للبيع في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المحضر والتاجر إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على محطات الوقود

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على محطات الوقود ومخازن المحروقات، لمتابعة التزامها بالأسعار المقررة، وطرح الخاصة المتصرف لها للبيع للجمهور، ومنع تجميع أو تهريب الوقود للبيع في السوق السوداء، كما شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملة على مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية، باستمرار الحملات حتى يتم ضبط أسواق المحروقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.