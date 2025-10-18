السبت 18 أكتوبر 2025
ضبط 7369 لتر سولار قبل تهريبها إلى السوق السوداء بالفيوم

 أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على محطات الوقود ومخازن المحروقات بقري ومدن المحافظة،  بهدف التصدي  لجشع التجار وتخزين المحروقات وإعادة طرحها للبيع في السوق السوداء،  وشارك في الحملة كل من مديريتي جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على محطات الوقود ومخازن المحروقات 

 وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة تمكنت من ضبط  7369 لتر سولار معدة للبيع في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المحضر والتاجر إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

تكثيف الحملات على محطات الوقود

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على محطات الوقود ومخازن المحروقات، لمتابعة التزامها بالأسعار المقررة، وطرح الخاصة المتصرف لها للبيع للجمهور، ومنع تجميع أو تهريب الوقود للبيع في  السوق السوداء، كما شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملة على مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار.

جامعة حلوان تنظم حملة توعوية حول مخاطر الحروق وأهمية الوقاية منها

ضبط طن لحوم فاسدة وتحرير 300 محضر خلال حملة تموينية بأسيوط

 ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية، باستمرار الحملات حتى يتم ضبط أسواق المحروقات.

