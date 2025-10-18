جامعة حلوان تنظم حملة توعوية حول مخاطر الحروق وأهمية الوقاية منها

نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة حلوان حملة توعوية متميزة تهدف إلى نشر الثقافة الصحية والتعامل السليم مع حالات الحروق، والتوعية بمخاطرها وأضرارها وطرق الوقاية منها.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، أقيمت الحملة في إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذي تقوم به الجامعة لترسيخ قيم المسؤولية والتكافل بين طلابها.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أهمية مثل هذه الحملات التي تجمع بين الجانب الإنساني والتطبيقي، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تسعى دائمًا إلى غرس ثقافة الوعي الصحي لدى الطلاب، وتعزيز روح المبادرة والمشاركة المجتمعية.

تضمنت الحملة عددًا من الفعاليات المتنوعة، حيث جرى تقديم جلسات تعريفية حول الإسعافات الأولية للتعامل مع مختلف درجات الحروق، مع تصحيح المفاهيم والعادات الخاطئة التي قد تترك آثارًا سلبية على الجسم كما تم تقديم إرشادات عملية لتجنب حدوث الحرائق بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال عرض المعلومات بشكل تفاعلي ومبسط.

كما تم توزيع مطويات توعوية تحتوي على أهم التعليمات والمعلومات الخاصة بالوقاية والعلاج المبدئي للحروق، إضافةً إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وعلمية تفاعلية لتعزيز التواصل الإيجابي بين الطلاب والمشاركين.

ضمن الفعاليات الإنسانية، شهدت الحملة إطلاق مبادرة للتبرع بالدم، تعبيرًا عن وعي طلاب جامعة حلوان بدورهم المجتمعي ومسؤوليتهم تجاه دعم المرضى والمصابين. هذه المبادرة جاءت لتؤكد على أهمية التضامن مع الآخرين وتقديم الدعم في الأوقات الصعبة.

وتم تنظيم الحملة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وهشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ونشوة علي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومدحت علام، مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، الذين حرصوا على متابعة جميع تفاصيل التنفيذ لضمان خروج الفعالية بالصورة اللائقة باسم جامعة حلوان.

