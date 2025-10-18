الحسابات المجانية الممكن فتحها في بنك مصر حاليا

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل الحسابات المجانية حتى نهاية أكتوبر الجاري ضمن مبادرة الشمول المالي في الفروع.

وأعلن بنك مصر لعملائه عن عدة خدمات مجانية ضمن مبادرة الشمول المالي احتفالا باليوم العالمي للادخار تحت رعاية البنك المركزي.

وقال مسؤولو بنك مصر للعملاء إنه يمكن الاستفادة من مبادرة الشمول المالي ابتداء من 15/10/2025 وحتى 31/10/2025 المميزات الخاصة بمبادرة الشمول المالي، كالآتي: -

فتح حسابات التوفير والحسابات الجارية (نمطي/ إسلامي) وحسابات الشباب وحساب المنجز وحساب حوالتى للعملاء الجدد فقط بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات وتحمل البنك مصروفات الدمغة اللازمة لفتح الحسابات.

- بطاقات ميزة الخصم الفوري مجانًا وبطاقات الشباب معفاة من مصاريف الإصدار أما باقي أنواع بطاقات الخصم الفوري يتم تحصيل مصاريف الإصدار المقررة لها.

- اصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما بدون مصاريف إصدار .

- للعملاء من 15 عاما إلى 21 عاما يتم فتح الحسابات مجانا، وإصدار بطاقة BM CARD للخصم الفوري مجانا.

- يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى بحد أقصى 30 جم عند قيام العميل بعمل حركة مالية على محفظة بنك مصر ليحصل على استرداد النقود Cashback العرض متاح لمرة واحدة فقط.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر لعملائه خدمات عديدة منها طلب فتح حساب بنكي للأفراد أون لاين.

وتشمل قائمة مزايا الخدمة في بنك مصر مايلي:

مزايا الخدمة

ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع وﻣﻤﻴﺰات اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت، واﺧﺘﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ

ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺮع، اﺣﺠﺰ زﻳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻚ.

ﺧﺪﻣﺔ الإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺒﻨﻜﻲ BM Online ﻣﺠﺎﻧًﺎ! اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﺗﺤﻮﻳﻞ الأﻣﻮال، وﺷﺮاء اﻟﺸﻬﺎدات، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻷﺧﺮى.

اﺷﺘﺮك ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ BM Wallet والخدمة الصوتية مجانًا.

