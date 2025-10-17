شروط قرض الموتوسيكلات من بنك مصر 2025

يقدم بنك مصر لعملائه فرصة تمويل شراء الدراجة البخارية (الموتوسيكل) لعام 2025، بقيمة تمويل تصل إلى 400,000 جنيه مصري كحد أقصى، ضمن باقة من التسهيلات المصممة لتناسب احتياجاتك.

قرض شراء الموتوسيكل بنك مصر

ويقدم بنك مصر التمويل بقرض شراء الإسكوتر بنسبة تمويل تصل إلى 100% وفترات سداد تصل إلى 84 شهرًا.

كما يقدم التمويل بدون حظر بيع وبدون تأمين بالإضافى إلى أنه يتم يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

ويتم ترخيص الإسكوتر باسم طرف ثالث (بشروط محددة).

شروط قرض الموتوسيكل

يضع بنك مصر عدة شروط للحصول على التمويل بقرض شراء الإسكوتر، من بينها أن الحد الأدنى لعمر المقترِض 21 عامًا وبحد أقصى 65 عامًا أو سن المعاش أيهما أقرب.

الأوراق المطلوبة

يتطلب الحصول على القرض لشراء الموتوسيكل تقديم بعض الأوراق والمستندات من بينها صورة بطاقة الرقم القومي السارية وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء – مياه – تليفون) مع عرض سعر الإسكوتر.

ويمنح قرض الإسكوتر للمصريين من خلال برامج التمويل بمعدل عائد تنافسي.

ومن جانب آخر، يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة وعديدة للعملاء في شتى أنحاء الجمهورية، ومنها خدمات السداد الإلكتروني للجمارك والضرائب.

أولًا.. خدمة السداد الإلكتروني للجمارك:

إمكانية الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة من خلال الفروع المقدمة للخدمة، وعددها 290 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

توفير الأمان والسرعة للعميل لعدم الحاجة لاستخراج شيك مصرفي ثم التوجه إلى الجمرك لسداد الرسوم المستحقة؛ مما يؤدي إلى سرعة وسهولة في إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة.

إمكانية السداد بمختلف وسائل الدفع (نقدًا – خصمًا من الحساب)

يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الجمارك.

ثانيًا.. خدمة السداد الإلكتروني للضرائب:

تتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات سداد المستحق عليهم من ضرائب (مبيعات / دخل / خصم من المنبع).

توفر للعميل الأمان والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال.

إمكانية السداد بوسائل مختلفة (نقدًا / خصمًا من الحساب).

يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الضرائب.

ويمكن السداد في فروع البنك المقدمة للخدمة وعددها 290 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

ومن جانب آخر، كشف بنك مصر أن الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من آلات الصراف الآلي ATM التابعة لبنك مصر وآلات الصراف الآلي ATM وPOS التابعة للبنوك الأخرى داخل مصر هو مبلغ 20000 جم كحد أقصى في اليوم الواحد وبحد أقصى 5 مرات يوميًّا.

وأوضح البنك أن عمليات السحب النقدي من آلات POS التابعة لبنك مصر وكذلك من داخل البنك 150000 جنيه يوميًّا للعملاء المترددين على البنك للسحب من أموالهم المودعة في الحسابات.

كما أعلن بنك مصر إيقاف الإيداعات أو فتح حسابات جديدة على حساب يوم بيوم، وذلك اعتبارًا من نهاية يوم 22 نوفمبر الماضي.

