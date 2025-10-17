السبت 18 أكتوبر 2025
اقتصاد

بنك القاهرة يعلن لعملائه عن إجراء تحديثات علي الخدمات الأحد القادم

بنك القاهرة
بنك القاهرة

أعلن  بنك القاهرة أنه سيتم اجراء بعض التحديثات على انظمة شبكة الصراف الألى يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025 اعتبارا من الساعة الثانية صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا

وأضاف مسئولون ببنك القاهرة في رسالة للعملاء أن ذلك قد يؤثر على بعض الخدمات المقدمة لسيادتكم خلال فترة التحديث ( بطاقات بنك القاهرة بأنواعها - خدمات الصراف الألى – خدمات شبكة المدفوعات اللحظية – خدمات القبول الإلكتروني )

ومن جانب آخر حدد بنك القاهرة الشروط الواجب توافرها لإتمام الحصول على قرض الأطباء. 

ويأتي على قائمة الشروط الواجبة للحصول على قرض الأطباء من بنك القاهرة تقديم كارنيه نقابة الأطباء.

الهدف من التمويل

 

تمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية
مدة النشاط 
حد أدنى 3 سنوات
عمر المقترض
من  25 عامًا حتى 65 عامًا في نهاية مدة القرض
مدة القرض 
من 6 أشهر حتى 84 شهرًا
الحد الأدنى لقيمة القرض
20 ألف جم
الحد الأقصى لقيمة القرض 
2 مليون جم
نسبة التمويل 
90% من الأجهزة والمعدات الطبية أو المستلزمات وفقًا لعرض السعر المقدم
الدفعة المقدمة 
10% من قيمة الأجهزة والمعدات الطبية وفقا لعرض السعر المقدم
نسبة عبء الدين 
50 % (من الدخل المحتسب)
معدل العائد المطبق 

ويعد القرض برنامجًا تمويليًّا غير مضمَّن للأطباء من أعضاء نقابات المهن الطبية أصحاب العيادات: 

(بشري - أسنان  - علاج طبيعي).

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة لقرض الأطباء من بنك القاهرة ما يلي:

المستندات المطلوبة
 صورة من بطاقة تحقيق الشخصية سارية.
 صورة من كارنيه النقابة.
 صورة ترخيص المنشأة الطبية صادرة من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.
 عرض سعر للأجهزة أو المعدات المطلوب تمويلها من الهيئة المصرية للشراء الموحد أو عرض سعر واحد من المورد أو الوكيل متضمن تفاصيل الجهاز أو المعدة الطبية المزمع شراؤها.
 السجل التجاري الخاص بالمورد.
 صورة من البطاقة الضريبية.
 ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

الجريدة الرسمية