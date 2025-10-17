البنك التجاري الدولي يشارك بفعاليات اليوم العالمي للادخار

أعلن البنك التجاري الدولي CIB المشاركة في المبادرة الخامسة للبنك المركزي المصري "مبادرة الادخار للشمول المالي" التي ستقام في الفترة من ١٥ إلى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥.

وجاء ذلك بهدف تمكين جميع فئات المجتمع من الانضمام إلى النظام المصرفي، وتعزيز ثقافة الادخار كخطوة نحو مستقبل مالي أكثر أمانًا واستقرارًا.

وفي إطار مشاركة البنك،يعرض منتج بنكي يتناسب مع الغير متعاملين مع البنوك:

حساب التوفير "بداية"

لمعرفة المزيد عن المبادرة، اضغط هنا: cib.eg/fbp

يستفسر العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB حول إمكانية إصدار بطاقات “أون لاين” من خلال المحفظة الذكية في البنك.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي cib، أن إصدار بطاقة أون لاين، وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا، وبالعملة المحلية فقط.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه).

شحن رصيد التليفون المحمول

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيري

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال".

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال".

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد.

ومن جانب آخر، يحرص البنك التجاري الدولي CIB على تقديم خدمات متنوعة، ومنها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

ويتم تقديم هذه الخدمة لعملاء بنك التجاري cib الدولي عبر عدة خطوات أساسية، وهي كالتالي:

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

2- يتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقاط البيع الإلكترونية.

3- لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه مصري إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.

4-العمليات التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN).

5- يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء.

6- يتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

