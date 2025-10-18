تفاصيل شهادات الادخار بالعملة الأجنبية في بنك CIB

يستفسر الكثير من عملاء بنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل شهادات الادخار بالعملة الأجنبية المقدمة في الفروع.

وأوضح مسؤولو بنك التجاري الدولي أن هناك عدة شهادات متاحة للعملاء بالعملة الأجنبية وهي كالتالي:

شهادات الادخار بالعملة الأجنبية

منتج إيداع متوسط وطويل الأجل بمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات.

مدة الشهادات الثابتة باليورو ثلاث سنوات فقط.

الحد الأدنى لمبلغ الشراء 1000 ومضاعفاته بالدولار الأمريكي أو اليورو.

الحد الأدنى لمبلغ الشراء 5,000 ومضاعفات الألف للريال السعودى, الدرهم الإماراتى أو الريال القطرى تقدم للأفراد والعملاء من الشركات.

ومن جانب آخر أعلن البنك التجاري الدولي CIB المشاركة في المبادرة الخامسة للبنك المركزي المصري "مبادرة الادخار للشمول المالي" التي ستقام في الفترة من ١٥ إلى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥.

وجاء ذلك بهدف تمكين جميع فئات المجتمع من الانضمام إلى النظام المصرفي، وتعزيز ثقافة الادخار كخطوة نحو مستقبل مالي أكثر أمانًا واستقرارًا.

وفي إطار مشاركة البنك،يعرض منتج بنكي يتناسب مع الغير متعاملين مع البنوك:

حساب التوفير "بداية"

كما يستفسر العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB حول إمكانية إصدار بطاقات “أون لاين” من خلال المحفظة الذكية في البنك.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي cib، أن إصدار بطاقة أون لاين، وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا، وبالعملة المحلية فقط.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه).

شحن رصيد التليفون المحمول

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيري

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال".

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال".

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد.

