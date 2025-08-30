هل يوجد إعفاء من مصاريف حساب المنجز في بنك مصر؟

يبحث العديد من عملاء بنك مصر حول مدى وجود اعفاء من المصاريف في حساب المنجز.

وقال مسؤولو بنك مصر انه يوجد إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول، مع إعفائك من 50% من المصاريف بدءًا من العام الثاني.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور القادمة تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر.

حساب توفير المنجز

حساب توفير "المنجز" من بنك مصر هو طريقة ميسرة للحصول على معدل عائد تنافسى للعميل على أمواله مع إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية، وذلك وفقا للضوابط الشرعية الإسلامية.

يتم فتح الحساب مجانًا، وبحد أدنى رصيد 100 جنيه مصري.

الحصول على عائد مميز يصرف بشكل شهري.

إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجانًا مع إعفائك من 50% من مصاريف التجديد المعلنة بدءًا من العام الثاني.

سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل من خلال الخدمة الصوتية المقدمة من بنك مصر من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888.

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصمًا من حساب العميل وإضافة العائد للحساب تلقائيًا.

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن حدود السحب اليومي من بطاقة فيزا انفينت للخصم الفوري.

وأوضح بنك مصر أن حدود السحب اليومي تصل إلى 30 ألف جنيه في فيزا انفينت للخصم الفوري، وبحد أقصى 15 عملية يوميا على ماكينات الصراف الآلي.

بطاقة فيزا انفينت للخصم الفوري

المزايا:

صلاحية البطاقة لمدة خمس سنوات

يتم إصدار البطاقة عند فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم

تُستخدم في السحب النقدي والمشتريات

يمكن لحامل البطاقة التحويل من حساب إلى آخر من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المرتبطة بالبطاقة من خلال ماكينات بنك مصر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المرتبطة بالبطاقة من خلال الاشتراك المجاني في خدمة "الإنترنت البنكي" المقدمة من بنك مصر عبر الموقع:



ومن جانب آخر يتساءل العديد من العملاء عن تفاصيل بطاقات الإيداع للشركات في بنك مصر.

وهي بطاقة إيداع تحمل شعار شبكة فيــــزا أو شبكة ميــــزة ذات شريحة ذكية مؤمّنة مطبوع عليها اسم الشركة واسم حاملها وتصدر من أجل الأشخاص الاعتباريين المفتوح لهم حسابات بالبنك ممن يرغبون في إصدار بطاقة لمن يحددونهم لاستقبال الإيداعات عن طريقه.

