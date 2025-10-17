مزايا حساب "فايدة بلس" من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف عملائه، ومن أبرزها حساب (فايدة بلس) المصمم خصيصًا لأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث يوفر العديد من المزايا التنافسية والشروط الميسرة لفتح الحساب، بما يدعم نمو أعمالهم واستقرارهم المالي.

وتشمل مزايا حساب فايدة بلس لأصحاب المشروعات الصغيرة في البنك الاهلي مايلي:

احتساب العائد

يتم احتساب العائد على رصيد الحساب بتاريخ إقفال يوم العمل السابق بنسبة مخصومة من مؤشر CONIA.

ومؤشر CONIA هو متوسط سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك، ويتم نشر تسعير مؤشر CONIA كل يوم عمل على موقع البنك المركزي المصري الرسمي

ويتم تحديد الأوراق المطلوبة لفتح حساب فايدة بلس من البنك الأهلي وفقًا للشكل القانوني للشخص الاعتباري.

فيما تضم قائمة المزايا في حساب فايدة بلس من البنك الأهلي ما يلي:

دفتر الشيكات

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

المرونة في السحب/الإيداع النقدي من/إلى الحساب

بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء

وتصل قيمة الحد الأدنى لفتح حساب فايدة بلس من البنك الأهلي 10 آلاف جنيه فيما تصل قيمة الحد الأدنى لاحتساب العائدة 50 ألف جنيه.

رسوم فيزا المشتريات من البنك الأهلي

وحدد البنك الأهلي رسوم السحب النقدي لفيزا مشتريات البنك الأهلي، حيث تبدأ قيمة الحد الأدنى للسداد الشهري من 5%.

فيزا مشتريات البنك الأهلي

فيما كشف البنك الأهلي أن فيزا المشتريات يكون سعر الفائدة على العائد المدين بين 22.8% و27% حسب البطاقات مضمنة وغير مضمنة، وتتراوح فترة السماح للمشتريات بين 55 و57 يوما.

