اقتصاد

مصدر بالبنك المركزي: مشروع منصة "هوية" الإلكترونية قيد التنفيذ

البنك المركزي - فيتو
البنك المركزي - فيتو

 يدرس البنك المركزي تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة هوية الرقمية -تطبيق هوية-، ويعد التطبيق المشروع الوطني الأول من النوع الذي يتيح للمواطنين إمكانية إثبات شخصيتهم واستخدام هويتهم رقمية في مختلف المعاملات البنكية والحكومية في مصر. 

وأوضح مصدر بالمركزي في تصريح خاص لفيتو بأن منصة هوية مشروع قيد التنفيذ ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

ويأتي إطلاق موقع منصة هوية ضمن خطة الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي يعتمد على الخدمات الإلكترونية المؤمنة عبر الموبايل دون الحاجة إلى أوراق أو زيارة الفروع البنكية ضمن توجهات مصر نحو التحول الرقمي.

