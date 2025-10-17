السبت 18 أكتوبر 2025
التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

 

مصرع شخص داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد

 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد.
 
بإجراء التحريات تبين أن عامل أصيب بصعق كهرباء أثناء عمله، ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان وأهل المتوفي لسماع أقوالهم، وأكدوا أنهم لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته. 

 

الجريدة الرسمية