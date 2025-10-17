التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع شخص داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد.



بإجراء التحريات تبين أن عامل أصيب بصعق كهرباء أثناء عمله، ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان وأهل المتوفي لسماع أقوالهم، وأكدوا أنهم لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.