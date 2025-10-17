القبض على عاطل اتخذ مقبرة وكرًا لتعاطي المواد المخدرة في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل اتخذ إحدى المقابر وكرًا لتعاطى المواد المخدرة والإقامة بها بمنطقة الرمل في الإسكندرية.

رصدت وزارة الداخلية تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وآخرين باتخاذ إحدى المقابر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وكرًا لتعاطي المواد المخدرة والإقامة بها.



وبالفحص وإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة محل الشكوى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وعثر بحوزته علي (كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

