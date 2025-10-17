الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عاطل اتخذ مقبرة وكرًا لتعاطي المواد المخدرة في الإسكندرية

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل اتخذ إحدى المقابر وكرًا لتعاطى المواد المخدرة والإقامة بها بمنطقة الرمل في الإسكندرية.

 

رصدت وزارة الداخلية تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وآخرين باتخاذ إحدى المقابر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وكرًا لتعاطي المواد المخدرة والإقامة بها.


وبالفحص وإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة محل الشكوى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وعثر بحوزته علي (كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. 
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية وزارة الداخلية منطقة الرمل قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية قسم شرطة ثان الرمل

مواد متعلقة

وضع ملصقات التعريفة الجديدة بمواقف السيرفيس فى الإسكندرية

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي

الأكثر قراءة

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

مودرن سبورت يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة بالدوري الممتاز

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الطرق الصوفية: السيد البدوي من أولياء الله.. والطقوس المنحرفة لا تمت للتصوف بصلة

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية