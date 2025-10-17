بيراميدز يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للسوبر الأفريقي

يختتم فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا تدريباته، اليوم الجمعة، بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة السوبر الأفريقي بمواجهة نهضة بركان المغربي غدا السبت.

ويخوض بيراميدز مرانه في السابعة مساء اليوم بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي 2.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في الثامنة من مساء غد السبت 18 أكتوبر الجاري، في السوبر الإفريقي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز باعتباره بطل دوري الأبطال.

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان عبر قناة “بي إن سبورت” الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

ويدير مباراة بيراميدز ونهضة بركان طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله دشراوي من تونس.

