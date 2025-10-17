ياسر ريان: الأهلي يلعب على الفوز أمام نوار وأتمنى دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، خلال وجوده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، أن منتخب المغرب يسير بخطى ثابتة على مستوى جميع المنتخبات، مشيرًا إلى أن مشوار منتخب الشباب المغربي في كأس العالم وتأهله إلى النهائي يعكس مدى قوة وتطور الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة.

مباراة الأهلي وإيجل نوار

وتحدث ريان عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن تولي عادل مصطفى القيادة الفنية للمباراة أمر طبيعي في ظل حداثة المدير الفني الجديد ييس توروب الذي لم يتعرف بعد على قدرات لاعبي الفريق بشكل كامل، قائلًا:“من المؤكد أن توروب طلب من عادل مصطفى قيادة الفريق فنيًا أمام نوار، لأنه الأدرى بتفاصيل الفريق في هذه المرحلة المبكرة”.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الفريق لن يخرج عن نفس التشكيل والطابع الفني الذي ظهر به في فترة عماد النحاس، متوقعًا أن يعتمد الأهلي على أسلوب هجومي من البداية من أجل تحقيق الفوز خارج الديار، خصوصًا بعد فقدانه لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وهو ما سيجعل اللاعبين يلعبون بروح عالية من أجل استعادة اللقب القاري.

السوبر الإفريقي

وفي سياق آخر، أشاد “ريان” بمستوى نادي بيراميدز مؤكدًا أنه يسير بخطى ثابتة على المستويين المحلي والإفريقي، مضيفًا: “بيراميدز أصبح يمثل الكرة المصرية في المحافل الإفريقية والعالمية، وأتمنى من الجماهير دعمه في بطولة السوبر الإفريقي، لأنه في النهاية يمثل مصر بالكامل”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.