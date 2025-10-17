الجمعة 17 أكتوبر 2025
رياضة

بدء أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري (صور)

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية للنادي المصري، فيتو

بدأت في التاسعة صباح اليوم الجمعة أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري وكذلك الاجتماع الخاص بإبداء الرأي في تعديلات لائحة النظام الأساسي والتي تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

بدء أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري 

ويأتي ذلك تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للنادي المصري البورسعيدي  والمكونة من المستشار محمد مدحت حافظ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومعه المستشار محمد حسن نور الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وكذلك اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تحت إشراف محمد عبد العزيز مدير عام الشباب والرياضة وخالد النحلة وكيل المديرية للرياضة وأسامة نجم مدير الشئون القانونية ومحمود المر مدير الحوكمة ومحمد جمال أبو المعاطي  مدير الهيئات، بمتابعة من اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي واللواء محسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي للشئون الإدارية.

 

 

تعديلات لائحة النظام الأساسي

ومن المقرر أن يتم التصويت على اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي خلال الفترة من 2024/7/1 وحتى 2025/6/30، وكذلك التصويت على مقترحات تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للنادي.

