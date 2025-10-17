حملات على محطات الوقود وسيارات الأجرة بالفيوم

الجمعة 17 أكتوبر 2025
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، ورؤساء المدن، ووحدة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود، وسيارات السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم ومختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

حملات السكرتير العام والمساعد

حيث قاد كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقهما المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة لتفقد عدد من محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بمراكز الفيوم وسنورس وطامية، لمتابعة أرصدة المواد البترولية بالمحطات، ومدى التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة للوقود، بعد الإعلان عن تحريك أسعار البنزين والسولار.

حملات رؤساء المدن

فيما قاد رؤساء المدن، ومدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي التموين، حملات ميدانية على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة، وتم خلال هذه الجولات التنبيه على سائقي السيرفيس وسيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما تم مراجعة أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود، والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

بعد تحريك أسعار الوقود، محافظ الفيوم يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة

تموين الفيوم: حملات على محطات الوقود والصرف بالبطاقات الذكية (ATG) فقط

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم: إن كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ستستمر في المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالبًا المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد على تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة 2168041 و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.

