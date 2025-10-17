بعد تحريك أسعار الوقود، محافظ الفيوم يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة

أعلنت محافظة الفيوم تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة 17 اكتوبر 2025.

اعتماد التعريفة الجديدة

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات، بعقد اجتماع عاجل، للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، مع الوضع فى الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة كانت بمتوسط 10 إلى 15 % لكافة الخطوط.

وضع التعريفة في أماكن ظاهرة

ووجه محافظ الفيوم، مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبين بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذا وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

لجان تفتيش علي السيارات ومحطات الوقود

كما قرر المحافظ، تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم سحب رخصة سائق السيارة المخالفة لمدة 6 أشهر، وسحب رخصة السيارة لمدة شهر، وتوقيع غرامة قدرها ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

حملات تموينية

وشدد المحافظ، على مسئولي التموين، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ارقام الشكاوي

وطالب المحافظ، المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، مشيرًا إلى انعقاد غرفة طوارئ المحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ على مدار الـ 24 ساعة، كما تم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، 2168041 و2168042، و2168043، والخط الساخن 114، للإبلاغ عن المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

هذا وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 17.75 جنيهًا لسعر لتر بنزين 80، و19.25 جنيهًا لسعر لتر بنزين 92، و21 جنيهًا لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيهًا، كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيه بدلًا من 7 جنيه للمتر المكعب.

