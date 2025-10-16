الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتائج 4 مواجهات من مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل 4 مواجهات والتي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني أ ما يسمي بدوري المحترفين. 

نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

 أسوان ضد بترول أسيوط  - 0ـ1

 الداخلية ضد أبو قير للأسمدة - 0ـ1

مالية كفر الزيات ضد طنطا 1ـ0

 القناة  ضد الإنتاج الحربي - 2ـ1

 المصرية للاتصالات ضد الترسانة  - 8 مساءً

وتختتم الجولة غدا الجمعة بمواجهات بين بروكسي ضد المنصورة، ديروط ضد راية، لافيينا ضد بلدية المحلة، مسار ضد السكة الحديد.

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين دوري القسم الثاني أسوان الإنتاج الحربي

مواد متعلقة

سفير مصر في بوروندي يستقبل بعثة الأهلي بمطار بوجومبورا

بعثة الأهلي تصل بوروندي استعدادا لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا (صور)

محلل أداء دنماركي ينضم لجهاز توروب في الأهلي

ييس توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على أفراد الجهاز الفني للأهلي بقيادة توروب بعد ظهورهم في المران الأول

الأهلي يوفر أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات النادي

شاهد، الظهور الأول لـ ييس توروب وجهازه الفني في مران الأهلي

مدرب الأهلي الجديد يتحدث عن استقالته من تدريب هيدنستيد الدنماركي والانضمام لجهاز توروب

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل إعلان زيادة البنزين والسولار رسميا، روشتة ترشيد الوقود في سيارتك

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية