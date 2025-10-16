الجمعة 17 أكتوبر 2025
سفير مصر في بوروندي يستقبل بعثة الأهلي بمطار بوجومبورا

حرصت السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، وبرفقتها طاقم السفارة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، أسفل سلم الطائرة فور وصولها إلى مطار بوجومبورا الدولي ببوروندي، استعدادًا لخوض مباراة فريق إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم منذ قليل إلى بوروندي استعدادا لمباراة نظيره فريق إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة إيجل نوار في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

