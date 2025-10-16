الجمعة 17 أكتوبر 2025
شرطة الاحتلال تصدر بيانا حول التحقيقات الأولية بشأن إطلاق النار أمام السفارة المصرية

السفارة المصرية فى
السفارة المصرية فى إسرائيل، فيتو

السفارة المصرية فى إسرائيل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، تفاصيل جديدة حول حادث إطلاق النار على سيارة مشبوهة أمام السفارة المصرية في تل أبيب.

إطلاق نار أمام السفارة المصرية في إسرائيل

وقالت شرطة الاحتلال في بيان أولى، إنه في أعقاب حادثة إطلاق النار قرب السفارة المصرية في تل أبيب، أظهرت التحقيقات أن أحد الضباط يعمل حارسًا بالسفارة، أطلق النار من سلاحه الشخصي بعد اشتباك نشب بينه وبين سائق سيارة توصيل قرب السفارة فر بعدها قائد السيارة من المكان. 

السفارة المصرية فى تل أبيب، فيتو
السفارة المصرية فى تل أبيب، فيتو

وأضاف البيان، وبعد دقائق، تم العثور على سائق السيارة، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من سكان مستوطنة ريشون لتسيون –أول مستوطنة لليهود في الأراضي المحتلة-، وكان قد فرّ من مكان الحادث، واعتُقل للاستجواب مع سيارة التوصيل التى كان يقودها ولا يُشتبه في وجود أي حادث أمني.

إطلاق نار على مركبة مشبوهة أمام السفارة المصرية في تل أبيب

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، فى وقت سابق من اليوم، أنه تم إطلاق النار على "مركبة مشبوهة" قرب السفارة المصرية في تل أبيب

وأضاف: "عثرت قوات الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث على المركبة، ويجري فحصها حاليًا"، لافتا إلى أنه لا توجد إصابات في الحادث حتى الآن.

الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة مظاهرة في تل أبيب مناهضة للحرب في غزة

آلاف الإسرائيليين يحتشدون في تل أبيب للمطالبة بعودة الأسرى

 

