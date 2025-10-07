الأربعاء 08 أكتوبر 2025
آلاف الإسرائيليين يحتشدون في تل أبيب للمطالبة بعودة الأسرى

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

ذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء أن آلاف المستوطنين الإسرائيليين يحتشدون في ميدان الرهائن وسط تل أبيب، وذلك إحياء للذكرى الثانية للسابع من أكتوبر للمطالبة بعودة الأسرى.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نعيش أياما مصيرية وسنواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب.

نتنياهو:سنواصل العمل لإعادة جميع الأسرى والقضاء على نظام حماس


وزعم نتنياهو: سنواصل العمل لإعادة جميع الأسرى والقضاء على نظام حماس وضمان عدم عودة غزة إلى تهديد إسرائيل.
 

وادعى نتنياهو: معا كسرنا المحور الإيراني وغيرنا وجه الشرق الأوسط وسنضمن بقاء إسرائيل.
 

العالم ينتظر نتائج مفاوضات شرم الشيخ 

وواصل نتنياهو مزاعمه: حرب النهضة على 7 جبهات هي حرب مصيرية من أجل الوطن ومن أجل وجودنا ومستقبلنا وكل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة.

ويأتي ذلك في وقت يحبس فيه العالم ومنطقة الشرق الأوسط أنفاسها بانتظار نتائج مفاوضات شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.

