بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل مع عشرات المستوطنين

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، مع عشرات المستوطنين، الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأعلنت مصادر فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق الطرق المؤدية لمنطقة المرشحات بأريحا لتسهيل دخول المستوطنين للمنطقة الأثرية.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تغلق مسجد الحرم الإبراهيمي بالخليل أمام المصلين اليوم وغدا بحجة الأعياد اليهودية.

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثانى أيام عيد "العرش العبري".

جولات استفزازية لمستوطنين الإسرائيليين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أسيرا محررا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله، كما اقتحمت بلدة الخضر جنوبا وقرية الشواورة شرقا، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وفي الخليل، أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي الفلسطينيين ببلدة ترقوميا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، نقل على أثرها إلى المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.