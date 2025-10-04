عائلات المحتجزين الإسرائيليين تدعو لاعتصام في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب

دعت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى اعتصام شعبي حاشد مساء اليوم في "ساحة المختطفين" بمدينة تل أبيب، وذلك إحياءً للذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، مؤكدة على مطلبين رئيسيين: وقف الحرب في قطاع غزة، وإعادة جميع المحتجزين لدى حركة حماس.

وقالت الهيئة في بيان رسمي: "ندعو جميع المواطنين الإسرائيليين للوقوف معنا الليلة في ساحة المختطفين، في هذه اللحظات المصيرية. نمر بأيام حرجة تتعلق باتفاق مرتقب – أيام سيُحدد فيها موعد عودة المختطفين الأحياء لإعادة تأهيلهم، وموعد دفن الموتى دفنًا لائقًا".

وأضاف البيان أن هذا هو الوقت الذي "يجب أن يقف فيه شعب إسرائيل بأكمله جنبًا إلى جنب، للمطالبة علنًا ببذل كل ما في وسعنا لإعادة إخواننا وأخواتنا"، وأشارت الهيئة إلى أن الساحة ستكون "منصة لإرسال رسالة واضحة: أعيدوا الجميع، وأوقفوا الحرب!"، مؤكدة: "لن نتوقف حتى عودة آخر مختطف".

وتأتي هذه الدعوات في وقت حساس سياسيًا وعسكريًا، حيث أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وقف القتال الفعلي في غزة الليلة، وذلك بعد تقييم الموقف في ضوء رد حركة حماس على خطة سلام مقترحة.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن تل أبيب تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن جميع الأسرى، مشيرًا إلى أن الرد من حماس فتح المجال لتحرك سياسي جديد.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان مساء أمس الجمعة، أن حركة حماس سلمت الوسطاء ردها الرسمي على خطة السلام الأمريكية، وأنها أبدت "استعدادًا لسلام دائم".

وقال ترامب: "تلقيت رد حماس، وهي مستعدة للسلام. على إسرائيل أن توقف القصف فورًا، وأن تبدأ بعملية سياسية لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.