إطلاق نار على "سيارة مشبوهة" قرب السفارة المصرية في تل أبيب

سفارة مصر فى إسرائيل، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أنه تم إطلاق النار على "مركبة مشبوهة" قرب السفارة المصرية في تل أبيب

إطلاق نار قرب السفارة المصرية فى إسرائيل

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، في بيان رسمي الخميس، أن شرطيا يعمل حارسًا في السفارة المصرية في تل أبيب أطلق مؤخرًا النار على مركبة مشبوهة اقتربت من المبنى.

الشرطة الإسرائيلية تحقق فى حادث إطلاق نار قرب السفارة المصرية

وأضاف "عثرت قوات الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث على المركبة، ويجري فحصها حاليًا"، لافتا إلى أنه لا توجد إصابات في الحادث حتى الآن.

