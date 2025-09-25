الشرطة الإسرائيلية تعتقل رجلا هدد بقتل نتنياهو

قالت شرطة الإحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على رجل بعد تهديده باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

سيغتال نتنياهو

وذكرت الشرطة أنه قبيل بدء عطلة رأس السنة اليهودية الجديدة مساء يوم الإثنين، دخل رجل في الأربعينيات من عمره من بلدة كريات جات الجنوبية إلى مركز الشرطة المحلية، قائلًا إنه سيغتال نتنياهو.

وأضافت "المشتبه به قال للضباط إنه يعتزم شراء سلاح ناري وإطلاق النار على رئيس الوزراء ثلاث مرات".

وجرى اعتقال الرجل ومن المتوقع أن تصدر بحقه لائحة اتهام اليوم.

إبقاء الرجل رهن الاحتجاز حتى نهاية الإجراءات القانونية

وتهدف الشرطة إلى إبقاء الرجل رهن الاحتجاز حتى نهاية الإجراءات القانونية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو يفقد الدعم الشعبي بسبب حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين على حركة حماس، والتي أثارت مخاوف من أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة على الصعيد العالمي.

