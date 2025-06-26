الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة مظاهرة في تل أبيب مناهضة للحرب في غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن قوات الشرطة تدخلت لفض مظاهرة بالقوة في تل أبيب، شارك فيها عشرات الإسرائيليين الذين دعوا إلى وقف الحرب على قطاع غزة.

اشتباكات واعتقالات في ساحة "هابيما"

الشرطة استخدمت الهراوات والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا في ساحة "هابيما"، وتم تسجيل حالات اعتقال في صفوف المشاركين، بحسب القناة.

المحتجون يرفعون شعارات ضد الحكومة والحرب

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ"إنهاء الحرب فورًا" وتدين سياسات الحكومة الإسرائيلية في القطاع، وسط تزايد الأصوات المعارضة في الداخل الإسرائيلي.

ترقب في تل أبيب بشأن صفقة ترامب

يأتي هذا فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مسئول رفيع، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبحث عن "صفقة كبيرة" تشمل وقف الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين في أقرب وقت ممكن.

وبحسب المصدر، تهدف الصفقة التي يسعى لها ترامب إلى تحقيق تهدئة شاملة، مع ضمان خروج سياسي "مشرف" لكل الأطراف، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف القتال والحد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

يشير التقرير إلى أن ترامب يرى في هذه الصفقة فرصة لتحقيق اختراق سياسي كبير قد يعزز مكانته داخليًا وخارجيًا.

الدوائر السياسية الإسرائيلية تتابع بترقب هذا التحرك، وسط تساؤلات حول مدى واقعيته وتوقيته، خاصة في ظل تعقيدات الميدان والانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل الحرب في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.