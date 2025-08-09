منها طريق أسيوط الغربي، انقطاع المياه عن 6 مناطق في الفيوم لمدة 8 ساعات اليوم

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع خدماتها عن بعض قرى مركز الفيوم لمدة 8 ساعات ابتداءً من السادسة مساء اليوم السبت حتى الثامنة من صباح غد الأحد، ويتم ضخ مياه الشرب إلى المناطق المتضررة تباعًا بعد الانتهاء من أعمال ربط خط المياه لتشغيل رافع مياه راشد.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

وتناثر بقطع الخدمة من مركز الفيوم قرى "محمود السيد وتوابعها، طريق أسيوط الغربي ـ مساكن دمو الجديدة ـ مساكن دمو القديمة ـ سيلا المحطة وتوابعها - الصالحية وتوابعها".

وناشدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين، والمصالح الحكومية والخاصة، والعيادات والمستشفيات والمخابز، التي تقع من القرى المتأثرة بانقطاع مياه الشرب، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وتنقل الشركة مياه الشرب بالفناطيس إلى المناطق المتضررة في حالة الاحتياج القصوى عن طريق الاتصال بالخط الساخن.

