طريقة عمل الزوم اليمنى، أكلة شعبية تراثية سهلة التحضير

طريقة عمل الزوم اليمنى، الزوم اليمني من الأطباق الشعبية التراثية في اليمن، ويعد من أكثر الأكلات التي تقدم بجانب الوجبات الرئيسية، خصوصا مع الأرز أو الخبز البلدي أو الفحسة.

وطريقة عمل الزوم اليمنى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويتميز بطعمه الحامض اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على اللبن أو الزبادي والثوم والحلبة، وهي مكونات طبيعية مفيدة للجسم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الزوم اليمنى.

مكونات عمل الزوم اليمنى:-

كوب من اللبن الزبادي الطبيعي أو اللبن الرائب

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة أو حبوب الحلبة المنقوعة مسبقا

2 فص من الثوم المهروس

نصف كوب من الماء البارد حسب الحاجة لتعديل القوام

ملح حسب الرغبة

شطة أو فلفل أخضر حار اختياري حسب الذوق

قليل من الكمون المطحون لإضافة نكهة مميزة

عصير ليمون حسب الرغبة لزيادة الحموضة

طريقة عمل الزوم اليمنى

طريقة عمل الزوم اليمنى:-

انقعي ملعقة كبيرة من حبوب الحلبة في كوب ماء بارد لمدة 5 إلى 6 ساعات أو طوال الليل.

بعد النقع، صفي الحلبة من الماء ثم ضعيها في الخلاط أو في وعاء وابدئي بخفقها حتى تصبح مثل الكريمة الرغوية الفاتحة اللون.

هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تقلل من مرارة الحلبة وتمنح الزوم القوام الكريمي المطلوب.

أضيفي إلى الحلبة المخفوقة اللبن الزبادي وابدئي بالتحريك ببطء.

أضيفي الثوم المهروس والملح والكمون والشطة اختياري.

إذا كان الخليط سميك جدا، أضيفي قليلا من الماء البارد تدريجيا حتى تحصلي على قوام متوسط لا سائل جدا ولا ثقيل.

اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.

تذوقي الخليط وعدلي الطعم بإضافة الملح أو عصير الليمون حسب الرغبة.

يقدم الزوم عادة بارد، خاصة في فصل الصيف، ويمكن تزيينه بالقليل من الكمون المطحون أو أوراق الكزبرة المفرومة.

يقدم الزوم مع الفتة اليمنية أو العصيد أو المندي أو الكبسة، كما يستخدم كمقبل جانبي يبرد الجسم بعد الأكلات الدسمة والحارة.

لنجاح الزوم اليمنى، استخدمي لبن بلدي طبيعي، لأنه يمنح الزوم طعم أغنى وأقرب للطعم اليمني الأصيل.

لا تكثري من الحلبة حتى لا يصبح الطعم مر.

يمكن حفظ الزوم في الثلاجة لمدة يومين فقط.

بعض المناطق اليمنية تضيف القليل من النعناع المفروم أو الخيار المبشور لإضفاء نكهة منعشة.

فوائد الزوم اليمني

يساعد على الهضم، بفضل احتوائه على اللبن الزبادي والحلبة، فهو يهدئ المعدة ويساعد على امتصاص الطعام بسهولة.

ينشط الجسم، والزوم مشروب غذائي غني بالبروتينات والمعادن، يمنح الجسم طاقة وانتعاش.

يوازن حرارة الجسم، ويشتهر في المناطق الحارة لأنه يبرد الجسم ويقلل العطش.

يقوي المناعة، لأن الثوم عنصر مضاد للبكتيريا والفيروسات، مما يجعل الزوم مشروب صحي في أوقات تغير الطقس.

ينظم السكر في الدم، والحلبة تساعد على خفض مستويات السكر وتنظيمه.

