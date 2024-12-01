سلطة الدقوس وصفة عربية لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل سلطة الدقوس، الدقوس من أنواع السلطة العربية الشهيرة التى تقدم عادة بجانب المنتدى والأرز البسمتى وهى عبارة عن سلطة طماطم حارة تقدم بطرق مميزة.

وطريقة عمل سلطة الدقوس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل سلطة الدقوس.

مكونات عمل سلطة الدقوس:-

طماطم ناضجة

فلفل أخضر حار

كزبرة خضراء مفرومة

عصير ليمون

ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود

طريقة عمل سلطة الدقوس:-

اغسلي الطماطم والفلفل الأخضر جيدًا وتخلصي من البذور.

ضعي الطماطم والفلفل في الخلاط الكهربائي واهرسيهم جيدًا.

أضيفي الكزبرة المفرومة، عصير الليمون، الثوم المهروس، الملح والفلفل الأسود إلى الخليط واخلطيهم جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.

قدمي سلطة الدقوس باردة بجانب الأرز أو المندي.

للحصول على نكهة أكثر حرارة، يمكنك إضافة المزيد من الفلفل الحار حسب الرغبة.

يمكنك إضافة بعض المكونات الأخرى مثل البصل الأخضر المفروم أو القليل من الكمون المطحون لتغيير النكهة.

يمكن تخزين سلطة الدقوس في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين.

طريقة عمل سلطة الدقوس

ولعمل صوص الثومية

مكونات عمل الثومية:-

3 ملاعق كبيرة نشا

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح حسب الذوق

ملعقة صغيرة خل

2 ملعقة كبيرة زبادى

نصف كوب زيت

2 كوب ماء

طريقة عمل الثومية:-

في وعاء عميق توضع الماء والنشا وتقلب حتي يذوب النشا تماما.

يرفع النشا علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل ويكون لونه شفاف وسمكه تقيل ثم يترك ليبرد.

في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا والتوم والملح والليمون والخل والزبادي وتخلط المكونات جيدا.

ثم يضاف الزيت بالتدريج والخلاط يعمل حتي نحصل علي قوام كريمي تقيل ولكن ناعم.

يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق.

يمكن حفظه لمدة أكثر من 3 أيام أو في الفريزر يحفظ بدون اضافة الزبادي ويضاف الزبادي عند التقديم ويقلب جيدا.

تقدم الثومية عادة بجانب الشاورما وفاة الشاورما وايضا الدجاج المشوي فهى لذيذة وسهلة التحضير وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

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