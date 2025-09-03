طريقة عمل الكبسة باللحمة، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل الكبسة باللحمة، الكبسة باللحمة من أشهر الأكلات الخليجية التي انتشرت في جميع أنحاء الوطن العربي، وأصبحت طبق رئيسي على موائد العزائم والمناسبات، لما تتميز به من نكهة غنية ومذاق لذيذ يجمع بين الأرز واللحمة والتوابل المميزة.

وطريقة عمل الكبسة باللحمة، سهلة وبسيطة، وتعتبر وجبة متكاملة غنية بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي على البروتين من اللحوم، والكربوهيدرات من الأرز، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن من البهارات والخضروات المستخدمة فيها.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الكبسة باللحمة.

مكونات عمل الكبسة باللحمة:

2 كيلو من اللحم الضاني أو البقري مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم

3 أكواب من الأرز البسمتي مغسول ومنقوع في ماء دافئ لمدة نصف ساعة

3 ملاعق كبيرة من السمن أو الزيت النباتي

2 ثمرة بصل كبيرة مفرومة ناعم

4 فصوص ثوم مهروس

2 ثمرة طماطم كبيرة مفرومة

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم

1 ثمرة فلفل أخضر حار اختياري حسب الرغبة

3 حبات جزر مبشور أو مقطع شرائح رفيعة

4 أكواب مرق لحم أو ماء مغلي

ملح حسب الرغبة

بهارات الكبسة

2 ورق لورا

5 حبات حبهان

5 حبات قرنفل

1 عود قرفة

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

ملعقة صغيرة بهارات كبسة جاهزة اختياري لمزيد من النكهة

طريقة عمل الكبسة باللحمة

في قدر كبير على النار، سخني السمن أو الزيت، ثم أضيفي قطع اللحم وقلبيها حتى يتغير لونها وتتحمر قليلًا.

أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

ضعي الثوم المهروس مع الاستمرار في التقليب حتى تخرج رائحته.

أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم، ثم قلبي المكونات جيدا حتى تتجانس.

ضعي الفلفل الأخضر والجزر، ثم أضيفي التوابل الملح والبهارات وورق اللورا والحبهان والقرنفل والقرفة.

أضيفي كمية مناسبة من مرق اللحم أو الماء المغلي حتى تغطي اللحمة تماما.

اتركي القدر على نار متوسطة حتى ينضج اللحم نصف نضج حوالي 40 دقيقة إلى ساعة حسب نوع اللحم.

بعد أن ينضج اللحم نصف نضج، صفي الأرز من ماء النقع وأضيفيه إلى القدر.

تأكدي أن كمية المرق تغطي الأرز بمقدار 1 سم تقريبا إذا كان المرق قليلا يمكن إضافة ماء ساخن.

اتركي الخليط يغلي على نار عالية لمدة 5 دقائق حتى يتشرب الأرز معظم السوائل.

اخفضي النار جدا وغطي القدر بإحكام، ثم اتركي الكبسة على نار هادئة لمدة 25–30 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما.

بعد النضج، ارفعي القدر عن النار واتركيه مغطى 10 دقائق قبل التقديم حتى تتجانس النكهات.

ضعي الكبسة في طبق تقديم كبير، وزيني الوجه بالمكسرات المحمصة لوز أو صنوبر مع الزبيب.

قدميها ساخنة مع سلطة خضراء أو سلطة اللبن والخيار.

يفضل استخدام الأرز البسمتي طويل الحبة لأنه يحافظ على قوامه.

يمكن استبدال اللحم بالدجاج لنفس الوصفة.

للحصول على نكهة غنية، يمكن تحمير قطع اللحمة في السمن أولا ثم استكمال التسوية بالمرق.

عدم الإكثار من البهارات حتى لا تطغى على طعم اللحم والأرز.

