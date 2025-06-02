9 فوائد للشاي الأخضر أبرزها خفض الدهون الثلاثية والحماية من سرطان الثدي

فوائد الشاي الأخضر، الشاي الأخضر من أنواع الشاي الشهيرة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم وله عشاقه وعادة يستخدم كوسيلة صحية لإنقاص الوزن.

وفوائد الشاي الأخضر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر من أقدم المشروبات التي عرفها الإنسان، وقد اشتهر في الطب الصيني والهندي التقليدي منذ آلاف السنين، ويستخرج هذا النوع من الشاي من أوراق نبتة كاميليا سينينسيس، ويتم تصنيعه بطريقة تمنع الأكسدة الكاملة للأوراق، مما يحافظ على مركباته المفيدة، وفي العصر الحديث، لقي الشاي الأخضر اهتمام واسع من العلماء والباحثين بفضل فوائده الصحية المتعددة التي تشمل جوانب مختلفة من الجسم والعقل.

فوائد الشاي الأخضر للصحة

فوائد الشاي الأخضر للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الشاي الأخضر التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل مركبات البوليفينول وخاصة الـ"كاتيشين"، والتي تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتسهم في الشيخوخة المبكرة وتطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تشير العديد من الدراسات إلى أن استهلاك الشاي الأخضر بانتظام قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يساعد على تحسين مرونة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

يعتبر الشاي الأخضر من العوامل المساعدة في إنقاص الوزن، حيث إنه يعزز عملية الأيض (التمثيل الغذائي) ويزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون، خاصة خلال ممارسة التمارين الرياضية، ويستخدم في العديد من المكملات الغذائية الخاصة بالحميات.

يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين، والتي تعزز التركيز والانتباه دون أن تسبب القلق أو الأرق كما يفعل الكافيين في القهوة، كما يحتوي على الحمض الأميني، الذي يحسن من الحالة المزاجية ويزيد من كفاءة النشاط العقلي.

أظهرت بعض الدراسات أن مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر قد تساعد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون، إلا أن هذه النتائج ما زالت تحت البحث، ولا يمكن الاعتماد على الشاي وحده كوسيلة للوقاية.

تظهر الأبحاث أن مركبات الكاتيشين في الشاي الأخضر تقتل بعض أنواع البكتيريا وتثبط نمو الفيروسات، مما يقلل من فرص الإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة، كما يساعد في تحسين رائحة الفم.

أشارت بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

يساهم الشاي الأخضر في تقوية الجهاز المناعي بفضل غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C، مما يعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب، يستخدم الشاي الأخضر في مستحضرات العناية بالبشرة، فهو يساهم في تقليل الالتهابات الجلدية، ويبطئ من علامات الشيخوخة، كما يساعد في الوقاية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وتابع، لا شك أن الشاي الأخضر يعد من المشروبات الصحية ذات الفوائد المتعددة، وقد أثبت فعاليته في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض، ومع ذلك، يجب الاعتدال في تناوله وعدم الإفراط، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية معينة مثل فقر الدم أو مشاكل في امتصاص الحديد، كما يفضل استشارة الطبيب في حال تناوله مع أدوية معينة، فكما قيل: "الاعتدال في كل شيء هو مفتاح الصحة".

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