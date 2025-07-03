الخميس 03 يوليو 2025
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صحة ومرأة

7 أعراض لتراكم الدهون على الكبد، ومتى يجب استشارة الطبيب

الكبد الدهني
الكبد الدهني

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة تراكم الدهون على الكبد، أو مرض "الكبد الدهني".

مرض الكبد الدهني

وحذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض مرض الكبد الدهني مشيرة الي أنه حالة تحدث عندما تتراكم الدهون الثلاثية داخل خلايا الكبد، ما قد يسبب اضطراب في وظائفه الحيوية.

وأكدت وزارة الصحة أنه على الرغم من أن الدهون على الكبد قد تكون في مراحلها الأولى صامتة دون أعراض واضحة، إلا أن تجاهل الحالة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الكبدي الدهني وتليف الكبد.

 أعراض الدهون على الكبد

 

أشارت وزارة الصحة إلى أنه في أغلب الإصابات ما لا تظهر أعراض واضحة في المراحل المبكرة، لكن مع تفاقم الحالة قد تبدأ بعض العلامات في الظهور، ومن أبرزها:

 الإرهاق العام: يشعر المصاب بتعب مستمر حتى مع القيام بمجهود بسيط.


 آلام في الجزء العلوي الأيمن من البطن: نتيجة تضخم الكبد أو التهابه.


 انتفاخ في البطن أو شعور بالامتلاء، خاصة بعد تناول الطعام.


 فقدان الشهية أو انخفاض ملحوظ في الوزن دون سبب واضح.


 اصفرار الجلد والعينين في الحالات المتقدمة


 تغير لون البول إلى الغامق، وتغير لون البراز إلى الفاتح.

الكبد الدهني 
الكبد الدهني 


 اضطرابات في التركيز والذاكرة في بعض الحالات.

أوضحت وزارة الصحة ان الأسباب الأكثر انتشارا لمرض الكبد الدهني تشمل:

السمنة وزيادة الوزن

تناول كميات كبيرة من السكريات والدهون

قلة النشاط البدني

الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

الإفراط في تناول الكحول

ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية في الدم

 

أكدت أنه ينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة استمرار الأعراض الخاصة بالكبد الدهني، خاصة إذا كان المريض ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ويعتمد التشخيص على فحوصات الدم، والموجات فوق الصوتية السونار، وفي بعض الأحيان قد يطلب الطبيب إجراء خزعة كبدية لتحديد مدى تضرر الكبد.

الوقاية والعلاج من الكبد الدهني

رغم أن الكبد الدهني قد لا يسبب مشاكل كبيرة في بدايته، إلا أن التعامل المبكر معه يمكن أن يمنع مضاعفات خطيرة. 

ويشمل العلاج تغييرات في نمط الحياة مثل:

١- خسارة الوزن بشكل صحي
٢- اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والبروتين وقليل الدهون
٣- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
٤- التحكم في السكر والدهون في الدم
 

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أكدت ضرورة الكشف المبكر والتدخل الطبي لأنهم السبيل الأمثل للحفاظ على صحة الكبد.

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