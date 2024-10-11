5 أسباب تؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية في الدم

يؤدي ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية إلى حالات خطيرة مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية، وعوامل مثل النظام الغذائي غير الصحي، وقلة التمارين الرياضية، وبعض الحالات الطبية تزيد من الدهون الثلاثية.

يخزن الجسم الدهون في الدم والتي تسمى الدهون الثلاثية لتوفير الطاقة طوال اليوم، وتتحول السعرات الحرارية الزائدة والسكر والكحول التي تستهلكها إلى دهون ثلاثية، وعندما يحتاج إلى دفعة من الطاقة بين الوجبات، تطلق الهرمونات الدهون الثلاثية.

يمكن للكبد تحويل الدهون الثلاثية إلى جلوكوز، كما يتم تخزين الدهون الثلاثية في الخلايا الدهنية، والتي تسمى الأنسجة الدهنية.

قد يؤدي ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في مجرى الدم إلى تراكم دهني في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بحالات صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية، كما قد تسبب التهاب البنكرياس، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

اسباب ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية

قد تتسبب العديد من العوامل في ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، والتي تسمى أيضًا خلل شحميات الدم.

النظام الغذائي

تتكون الدهون الثلاثية بشكل أساسي من الزيوت والزبدة والدهون التي يتناولها الشخص، كما تنتج السعرات الحرارية الزائدة التي يستهلكها الدهون الثلاثية.

قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات البسيطة، مثل الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة أو الزيوت المهدرجة أو الدقيق الأبيض، إلى ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية.

قلة التمارين الرياضية

عندما ممارس الرياضة، فإنها تحرق السعرات الحرارية الزائدة، وتمنعها من التحول إلى دهون ثلاثية، كما تعمل التمارين الرياضية على تعزيز إنتاج لليبوبروتين الليباز، وهو إنزيم يزيل الدهون الثلاثية من مجرى الدم.

بعض الحالات الطبية

فيما يلي بعض الحالات الطبية التي قد تسبب ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية:

أمراض الكلى المزمنة: قد تزيد الكلى التالفة من إنتاج الدهون الثلاثية وتجعل الجسم أقل قدرة على إزالتها من مجرى الدم.

مرض السكري من النوع 2: يرفع هذا المرض الأيضي عادةً مستوى الدهون الثلاثية بسبب مقاومة الأنسولين، مما قد يتسبب في تراكمها في مجرى الدم.

أمراض الكبد: قد تسبب تليف الكبد ومرض الكبد الدهني غير الكحولي والتهاب الكبد مشاكل أيضية تؤثر على قدرة الكبد على إفراز الدهون الثلاثية وزيادة إنتاجها.

السمنة: تطلق الدهون الزائدة في الجسم المرتبطة بالسمنة، وخاصة حول المعدة، أحماضًا دهنية حرة في مجرى الدم تتحول إلى دهون ثلاثية.

أمراض الغدة الدرقية: يؤدي قصور الغدة الدرقية، أو الغدة الدرقية غير النشطة، إلى إبطاء إنتاج الهرمونات ومعدل حرق السعرات الحرارية، مما قد يرفع مستوى الدهون الثلاثية.

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية العائلي: ترتبط هذه الحالة الوراثية بوجود تاريخ عائلي لارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

تدخين السجائر

يحتوي دخان التبغ على مركبات سامة يمكن أن تؤدي إلى حالات صحية بما في ذلك ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

بعض الأدوية

قد تزيد الأدوية بما في ذلك ما يلي من مستوى الدهون الثلاثية:

مدرات البول وحاصرات بيتا القديمة التي تعالج ارتفاع ضغط الدم

الإستروجين في حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة

الريتينويدات التي تعالج حب الشباب

الكورتيكوستيرويدات التي تقلل الالتهاب

الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية

الأدوية المضادة للذهان التي تعالج الاضطراب ثنائي القطب والفصام